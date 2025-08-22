Бывший вице-мэр Дегтярска получил реальный срок после апелляции прокуратуры

Свердловский областной суд ужесточил наказание бывшему заместителю главы Дегтярска Виктору Солдатову, осужденному за коррупцию. Вместо отбытия условного срока экс-чиновник отправится в колонию строгого режима на 3,5 года. Солдатова взяли под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Виктор Солдатов был признан виновным в преступлении по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, в особо крупном размере». Бывший зам признался, что с февраля по июль 2024 года он в качестве посредника передал главе Дегтярска Вадиму Пильникову взятку от учредителя ООО «Жилые кварталы» за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам и за помощь в бизнесе. При этом 1,7 миллиона рублей Солдатов оставил себе в качестве вознаграждения за посредничество.

В мае 2025 года Октябрьский районный суд приговорил чиновника к условному лишению свободы и штрафу в 1,6 миллиона рублей. Но прокуратура посчитала это наказание слишком мягким и подала апелляцию. Свердловский облсуд удовлетворил требование прокурора, заменив условный срок осужденного на реальный.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube