Мать из Екатеринбурга борется с прокуратурой из-за жилья для детей

Жительница Екатеринбурга, которая, как и несколько десятков других уральцев, купивших квартиры в новостройке на Советской, борется за жилье для двух своих детей.

Строительство комплекса, где она приобрела квартиру по программе льготной ипотеки, заморозили по иску прокуратуры из-за претензий нескольких жильцов соседних домов. Мать считает это решение несправедливым – ради интересов одних уральцев поступились нуждами других.

«Я решила купить квартиру для детей. Это должно было стать гарантией стабильности. Мы выбрали объект почти в центре города, обращались к известному агентству недвижимости. Юристы тщательно проверяли все бумаги, подтверждающие законность сделки. В июне прошлого года я подписала договор купли-продажи, фактически вложив почти все свои сбережения и средства материнского капитала. Но почти сразу, наверно, спустя неделю, мы узнали, что строительство заморожено, появились судебные иски от прокуратуры», – рассказала Надежда (имя изменено).

Оказалось, жители соседних домов недовольны стройкой и потребовали прекратить ее, опасаясь, что у них ухудшится качество коммунальных услуг, и поэтому обратились в надзорное ведомство.

«Причем заседания суда затягивались из-за того, что истцы не предоставляли необходимой документации и не могли обеспечить участия якобы пострадавших жильцов соседних домов. Первые два заседания закончились ничем», – добавила она.

На одном из слушаний весной этого года суд заблокировал стройку дома.

«Когда суд огласил решение, появилось ощущение полного разочарования и несправедливости. Вместо защиты прав покупателей жилья суд принял сторону жителей соседних домов, чьи претензии по поводу коммуникаций абсолютно необоснованные. Причем у меня есть знакомые, кто живет в этом районе, и они утверждали, будто им специально пришлось собирать жалобы и обращения среди местных жителей. Некоторые мои знакомые-дольщики тоже сказали, что лично слышали подобные призывы собрать негативные отзывы, причем людям предлагали подписать заранее подготовленные бумаги», – рассказала Надежда.

Женщина подчеркнула, что она как дольщица добросовестно выполняет все обязательства перед банком, но несмотря на механизм эксроу-счетов, она и десятки других покупателей оказались в ситуации неизвестности.

«Непонятно, когда мы сможем и сможем ли вообще въехать в свое законное жилье. Обидно осознавать, что решение принято вопреки очевидным фактам и здравому смыслу. Более того, мы лишились возможности – единственной возможности – купить жилье, потому что прошлым летом мы успели взять льготную ипотеку, а теперь, даже если вернутся деньги, таких условий нам не предложит уже никто. Плюс мы платим проценты банку, их тоже никто не вернет», – подчеркнула екатеринбурженка.

Напомним, новостройку на Советской возводит «Астон. История», однако прокуратура Свердловской области пытается оспорить право собственности девелопера на земельный участок под жилым комплексом. Иск был инициирован уже после того, как компания прошла необходимую аккредитацию в банке «ДОМ.РФ» и проверки законности получения всех разрешений, в том числе разрешения на строительство. На стороне застройщика выступают Министерство управления государственным имуществом Свердловской области, банк «ДОМ.РФ» и дольщики. Договоры ДДУ оформлены у четырех десятков человек.

Часть дольщиков направили заявления на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой прекратить преследование застройщика – дело было инициировано после обращения жителей соседних домов. Уральцы в своем заявлении на имя председателя СКР пишут, что стали заложниками ситуации, и если не достроить дом, они не смогут позволить себе жилье – за последний год ипотечные ставки взлетели, а программы льготного кредитования на покупку недвижимости были сокращены.

Екатеринбург, Елена Сычева

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