российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 июня 2025, 17:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Апелляционный суд отказал дольщикам в праве на жилье

17-й арбитражный апелляционный суд в Перми оставил в силе решение нижестоящей инстанции у силе. Это означает, что запрет на строительство многоэтажки на Советской в Екатеринбурге устоял. Заседание состоялось сегодня.

Жалобу на вердикт свердловского арбитража подавали дольщики, купившие квартиры в новостройке, сам, Мингосимущество региона и Банк ДОМ.РФ, в котором были открыты эскроу-счета по этому объекту.

Несмотря на все предоставленные доводы и документы, подтверждающие законность приобретение застройщиком прав на земельный участок, суд обязал вернуть его МУГИСО.

Тем не менее, застройщик намерен и далее отстаивать свои права теперь уже в кассационном суде. Также в компании «Астон. История» добавили, что будут совместно с дольщиками подбирать варианты решения проблемы, чтобы соблюсти интересы каждого покупателя.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Ссылки по теме

Мать из Екатеринбурга борется с прокуратурой из-за жилья для детей

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,