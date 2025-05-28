Ветеран СВО – лектор общества «Знание» получил путевку на курорт «Увильды»

Ветеран СВО и активный лектор общества «Знание» Даниил Шиляев получил подарочный сертификат на двухнедельную реабилитацию и оздоровление на «Курорте Увильды».

От имени полпреда президента на Урале Артема Жоги к ветерану и просветителю обратился главный советник аппарата полпреда, подполковник запаса Александр Загайнов. «Просветитель – это не только педагог, но и защитник, страж духовных границ страны», – подчеркнул Александр Загайнов, регулярно выступающий с лекциями о геополитике и безопасности.

За полгода Даниил Шиляев провел более 40 лекций для школьников и студентов. Его аудитория – молодежь, его оружие – слово. Задача лектора – воспитать в слушателях ответственность, честь и любовь к Родине.

Как уже писал «Новый День», челябинский филиал общества «Знание» и многопрофильный центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» заключили соглашение о сотрудничестве. В совместных планах – проведение мероприятий по воспитанию патриотизма, формированию гражданской ответственности, продвижению здорового образа жизни среди молодежи.

В рамках соглашения на территории курорта будет организован лекторий для молодежи, где спикеры общества «Знание» будут обсуждать вопросы сохранения исторической памяти, изучения обычаев и традиций своей страны, а также рассказывать о пользе здорового образа жизни. Особое внимание будет уделено участникам специальной военной операции и их семьям.

Добавим, с января 2022 года по май 2025 года Центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» безвозмездно предоставил услуги реабилитации 72 участникам СВО и членам их семей.

Ежегодно курорт организовывал поставку гуманитарной помощи, включающую матрасы, постельное белье, полотенца, посуду, консервы, каши и другие необходимые предметы быта. Кроме того, предприятием был предоставлен автомобиль марки УАЗ для нужд СВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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