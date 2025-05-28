В Екатеринбурге погода испортится со следующей недели

В Екатеринбурге установилась летняя погода – сегодня днем синоптики обещают до +28 градусов, а к выходным до +31 °C. Все дни будет ясно, но в начале следующей недели могут прийти грозы, а после них – похолодание.

По данным Гидрометцентра, со следующего вторника станет пасмурно, столбики термометров опустятся сначала до +25 °C, а после погода может совсем испортиться – будет около +19° и дожди.

Екатеринбург, Елена Сычева

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