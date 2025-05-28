В Екатеринбургских парках начался сезон пикников (ФОТО)

Екатеринбуржцы открыли сегодня сезон пикников. Особым спросом пользуются городские парки: люди собираются компаниями, чтобы отдохнуть и перекусить на свежем воздухе.

Как уже писал «Новый День», жара в городе будет стоять всю неделю. К выходным температура воздуха поднимется до +31 °C. Но в начале следующей недели могут прийти грозы, а после них – похолодание до +19 °C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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