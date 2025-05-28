Новым ректором УрФУ станет декан радиофака

Новым ректором Уральского федерального университета с большой долей вероятности станет директор Института радиоэлектроники и информационных технологий вуза Илья Обабков. Приказ еще не обнародован, его опубликуют, скорее всего, только в пятницу, 30 мая, пишет портал 66.ру со ссылкой на источник в вузе.

Обабков – выпускник РТФ, закончил вуз в 1998 году. После окончания университета остался работать в системе. Его называют креатурой олигарха Дмитрия Пумпянского, который возглавляет набсовет УрФУ.

Отметим, что предыдущий ректор Виктор Кокшаров был рекомендован наблюдательным советом на пост президента университета.

Екатеринбург, Елена Сычева

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