И.о. ректора УрФУ стал Илья Обабков

Назначен исполняющий обязанности ректора УрФУ. Им стал Илья Обабков, глава Института радиоэлектроники и информационных технологий. Решение об этом было принято Министерством высшего образования и науки РФ.

«Назначить Обабкова Илью Николаевича исполняющим обязанности ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина», – говорится в приказе, подписанном министром Валерием Фальковым (цитата по «Уралинформбюро»).

К работе Обабков приступил сегодня, 30 мая. Напомним, информацию о согласовании кандидатуры Обабкова с Москвой СМИ транслировали с середины текущей недели, но сам Обабков никак происходящее не комментировал, призвав дождаться решения министерства.

Предыдущий ректор УрФУ, Виктор Кокшаров, проработал в должности 15 лет, в этом году контракт с ним не продлили. В мае он стал почетным президентом УрФУ.

Екатеринбург, Елена Васильева

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