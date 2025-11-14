Наблюдательный совет УрФУ рекомендует Илью Обабкова на пост ректора

Сегодня наблюдательный совет УрФУ рекомендовал и.о. ректора Илью Обабкова к назначению на должность главы университета, сообщает телеграм-канал УрФУ.

Согласно установленной процедуре, кандидат, рекомендованный набсоветом, пройдет аттестацию в Минобрнауки России, где представит программу развития университета. После этого пакет документов рассмотрит российское правительство – ректоры федеральных университетов назначаются распоряжением премьер-министра.

Напомним, 30 мая глава Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков был назначен и.о. ректора. Предыдущий ректор УрФУ, Виктор Кокшаров, проработал в должности 15 лет, в этом году контракт с ним не продлили. В мае он стал почетным президентом УрФУ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

