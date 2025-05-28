В Екатеринбурге увеличатся бюджетные расходы на почетных граждан

В бюджете Екатеринбурга заложат дополнительно 25,5 миллиона рублей на ежемесячные выплаты почетным гражданам города. Об этом сообщила директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева на заседании комиссии по соцзащите Екатеринбургской думы.

Увеличение финансирования связано с повышением размера выплат до трехкратного прожиточного минимума (45 894 рубля в месяц), а также с увеличением количества получателей. Напомним, звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» в честь празднования 80-летия Победы было присвоено 37 фронтовикам – участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube