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Вторник, 8 апреля 2025, 09:30 мск

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37 участников Великой Отечественной войны станут почетными гражданами Екатеринбурга

Екатеринбургская дума единогласно решила присвоить статус «Почетный гражданин» 37 фронтовикам Великой Отечественной войны, проживающим на территории города. Напомним, с такой инициативой выступило Минобороны при поддержке президента РФ.

Как сообщил мэр Алексей Орлов, решение потребует дополнительных расходов из городского бюджета в размере 17,5 миллиона рублей. Ветераны будут получать выплаты уже с этого месяца. Соответствующие регалии – дипломы, ленты и знак «Почетный гражданин» – уже изготовлены. Планируется, что участников Великой Отечественной войны наградят на коллективном собрании, которое состоится до празднования Дня Победы. Если ветераны не смогут посетить мероприятие по состоянию здоровья, награждение будет организовано на дому, отметил глава города на заседании думы.

Добавим, что в августе накануне Дня города депутаты могут наградить званием «Почетный гражданин» еще одного кандидата.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / День Победы

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