Новым почетным гражданином Екатеринбурга стала заслуженная учительница, пережившая концлагерь

Екатеринбургская дума выбрала нового почетного гражданина. Награду за особые заслуги перед городом получит 93-летняя педагог и ветеран Великой Отечественной войны Валентина Рябцева. Ее кандидатуру поддержали 23 из 24 депутатов. Голосование за второго претендента – ветерана уральского здравоохранения Маргариту Медведеву – не проводилось.

Валентина Рябцева более 50 лет проработала педагогом, из которых 25 лет была директором гимназии № 120 в Екатеринбурге. Также она является заместителем председателя Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей (в возрасте 10 лет Валентина Рябцева попала в фашистский концлагерь и провела там два года) и ведет активную общественную жизнь. Имеет несколько наград и знаков отличия.

Напомним, в этом году почетное звание также было присвоено 37 ветеранам-фронтовикам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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