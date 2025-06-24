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Вторник, 24 июня 2025, 16:01 мск

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На звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» претендуют две женщины

Комиссия администрации Екатеринбурга выдвинула претендентов на звание «Почетный гражданин», которое будет присвоено победителю накануне Дня города. Всего в списке кандидатур было 18 человек, из них комиссия отобрала двоих.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на получение почетного звания претендует ветеран Великой Отечественной войны Валентина Рябцева. Она на протяжении 25 лет работала директором гимназии № 120, а также является заместителем председателя Свердловской областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей и обладателем почетного знака «За заслуги перед городом Екатеринбургом».

Второй претенденткой стала руководитель комиссии по здравоохранению Свердловской общественной организации инвалидов войны и труда Маргарита Медведева. Она также является членом президиума Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста, в прошлом была заведующей горздрава Свердловска.

Эти две кандидатуры рассмотрят депутаты Екатеринбургской думы на заседании в августе и определят, кто получит звание «Почетный гражданин». Напомним, в этом году почетное звание также было присвоено 37 ветеранам-фронтовикам в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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