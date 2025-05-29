Картошка снова дорожает, огурцы и помидоры – дешевеют

Падение средних розничных цен на картофель в Свердловской области продлилось недолго – всего одну неделю. Сейчас он снова дорожает.

Как сообщили в Свердловскстате, за неделю картошка поднялась в цене до 88 рублей за кило (+4,4%). До 71 рубля подорожала морковь (+4,2%).

Остальные овощи стали дешевле. Огурцы упали в цене до 128 рублей (-7,3%), помидоры – до 230 рублей (-9%), капуста – до 78 (-3%).

Как уже писал «Новый День», накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна обеспечить картофелем и себя, и Россию. «Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», – сказал Лукашенко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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