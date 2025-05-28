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Среда, 28 мая 2025, 13:41 мск

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Лукашенко призвал фермеров вырастить картошку и для Белоруссии, и для России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна обеспечить картофелем и себя, и соседнюю Россию. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что речь не идет о благотворительности. «Это и приличные деньги, приличные цены», – отметил Лукашенко.

Накануне российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля. Как выяснилось, весь белорусский картофель продан в Россию.

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии сообщало об увеличении площади посадки картофеля под урожай 2025 года почти на 3 тыс. га. Кроме того, белорусское правительство ввело лицензирование вывоза за пределы Белоруссии картофеля до 26 июня.

Минск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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