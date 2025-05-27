Путин обсудил с Лукашенко дефицит картофеля

Глава российского государства Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля. Как выяснилось, весь белорусский картофель продан в Россию.

«Встречался с представителями разных направлений бизнеса. В том числе и агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Да. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит, ну и у нас уже все продали в Россию. Знаете, тоже есть чем заниматься здесь», – сказал Путин (цитата по РИА «Новости») в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Накануне в ходе встречи с представителями деловых кругов России при обсуждении сферы сельского хозяйства замглавы администрации президента Максим Орешкин обратил внимание главы российского государства, что картошка в Белоруссии закончилась, в ответ глава государства выразил удивление. В то же время Путин подчеркнул, что России требуется обеспечить стабильность в агросекторе, поскольку, по его словам, «картофель, овощи некоторые, сахарная свекла – нам этого не хватает».

Москва, Елена Володина

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