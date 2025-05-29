Таксисты и депутаты ГД поссорились из-за «детского» тарифа: у водителей хотят забрать доплату

Представители отрасли такси и депутаты Госдумы поссорились из-за детей. Первые не хотят возить несовершеннолетних по тем же тарифам, что взрослых, называя их «неадекватными и непредсказуемыми», а вторые говорят о вымирании: если общество, в том числе таксисты, не научатся быть терпимее к детям, через три поколения Россия вымрет.

Дискуссия на форуме по развитию такси, который проходит в Екатеринбурге, началась с реплики зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, которая рассказала, что законодатели прорабатывают механизм, по которому «детские» тарифы в такси не будут выше, чем обычные, в том же уровне комфорта, как это происходит сейчас. При этом она подчеркнула, что это произойдет «не за счет водителей». Логично исходящий из этого вопрос, кто заплатит разницу, спровоцировал экспрессивное обсуждение.

«Перевозка ребенка не должна быть плюс опцией, мы в какой-то момент исторического развития сделали ребенка какой-то дополнительной сложностью для водителя такси. В моем детстве не было такого, чтобы поездка на такси с ребенком стоила дороже», – подчеркнула Буцкая.

В свою очередь, таксисты категорически отказываются возить детей за те же деньги, что и взрослых. И дело не только в том, что для этого нужно покупать кресла или бустеры. Дело в самом отношении к материнству и детству. «Таксопарки в свое время покупали кресла по скидкам «Яндекса», но водители не хотели категорично возить детей. Их надо посадить, высадить. Мамочки еще эти неадекватные. Ребенок может что-то сделать. Поэтому «Яндекс» ввел доплату за детское кресло. И только тогда хоть как-то стали брать бесплатно в таксопарках кресла, чтобы водители возили детей. А сейчас вы хотите убрать доплаты. Ну вы парки заставите, а водителя кто заставит везти ребенка? Была ситуация, что химчистку заказывать за пять тыщ мне пришлось», – заявил водитель такси.

На что Буцкая парировала: «А после пьяных взрослых пассажиров вам или вашим коллегам не приходилось чистить машину?»

Другой водитель такси, который уточнил, что сам является многодетным отцом и при этом возит пассажиров по детскому тарифу, обратился с предложением: «Возможно, государство как-то дотирует эту историю, может, вы договоритесь, что агрегаторы будут предоставлять оборудование бесплатно, проводить обучение, и так далее – на уровне законодательства?» – предложил он.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала, что действительно, водители нередко не хотят возить детей. «Водитель нередко сзади получает кричащее чудо, которое может пинать кресло и шуметь, бывает еще, мамы встают в защитную позицию, как кошка охраняет своего котенка. Так что да, когда мы опросили водителей, мы увидели, что большинство из них относятся не очень хорошо [к идее возить детей вообще], часть готова за деньги, другая даже за деньги не захотела», – рассказала Зарипова.

Тем не менее, по ее словам, Общественный совет поддерживает программы, связанные с детством. «Мы же граждане своей страны. Вот нас ругают, что у нас в такси одни мигранты, а если так пойдет, то через 50 лет у нас не то что в такси, у нас в правительстве будут. Нам бы не хотелось, чтобы наше общество так менялось. Мы поняли, что терпимость к детям со стороны водителей – маленькая деталь, наш вклад в нацпроект. Думаю, через 10-15 лет будет спокойно водитель сажать ребенка в кресло», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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