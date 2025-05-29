В Екатеринбурге обезврежена шайка организаторов незаконной миграции

В Екатеринбурге задержаны 9 членов преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции. В ее составе оказалась директор Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщил руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко, фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная организованной группой», ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений – вплоть до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, с сентября 2024 по май 2025 года 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик создал в Екатеринбурге преступную группу с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

Сообщники подыскивали прибывших в Россию иностранцев и обеспечивали их фиктивную регистрацию.

В свою очередь, директор Центра по приему экзаменов в нарушение установленного порядка принимала иностранцев на сдачу экзаменов, за деньги предоставляя им заранее через сообщников варианты правильных ответов. Это позволяло мигрантам отвечать на тестовые вопросы без знания даже основ русского языка. Таким образом, они получали возможность легального пребывания и работы на территории России.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вот как прокомментировал эту ситуацию начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых: «Выявили, задержали и изобличили в противоправной деятельности группу сотрудники регионального ФСБ, подразделений уголовного розыска и по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в ходе реализации поступившей оперативной информации при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Сыщики и следователи провели серию обысков, в ходе которых удалось обнаружить и изъять важные для расследования документы и вещдоки. Заходить в два адреса оперуполномоченным пришлось силовым методом, так как двери фигуранты дела добровольно не открывали. Представители ФСБ, МВД и СКР продолжают совместную работу, выясняя точное количество участников группы и количество криминальных эпизодов противоправной деятельности», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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