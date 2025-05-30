Спикер Госдумы Володин прокомментировал скандал с ОПГ, которая в Екатеринбурге наладила бизнес на мигрантах

Эхо скандала с выявленной в Екатеринбурге ОПГ, которая наладила бизнес на легализации мигрантов, докатилось до Госдумы. Спикер Вячеслав Володин посвятил этому вопросу целый пост в своем телеграм-канале.

«Государственная дума с 2024 года приняла 16 законов, которые будут бороться с нелегальной миграцией…Сегодня стало известно, что законы начали работать. В Екатеринбурге задержаны 9 участников преступной группы, организовавшие въезд мигрантов в нашу страну. Среди них – директор Центра по приему экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, относящийся к Уральскому федеральному университету. По данным МВД, на территории фиктивно зарегистрировались туристы и сдавали экзамены… Злоумышленникам теперь грозит серьезное наказание. Деньги, имущество и ценности, полученные в результате преступных действий, подлежат конфискации. Dura lex, sed lex (закон суров, но это закон). Надеюсь, что те, кто занимается истинной миграцией, наконец-то поймут это», – написал Володин.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге следователи СКР совместно с оперативниками ФСБ и МВД России пресекли деятельность ОПГ. По версии следствия, с сентября 2024 по май 2025 года 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик создал в Екатеринбурге преступную группу с целью организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

Сообщники подыскивали прибывших в Россию иностранцев и обеспечивали их фиктивную регистрацию.

В свою очередь, директор Центра по приему экзаменов в нарушение установленного порядка принимала иностранцев на сдачу экзаменов, за деньги предоставляя им заранее через сообщников варианты правильных ответов. Это позволяло мигрантам отвечать на тестовые вопросы без знания даже основ русского языка. Таким образом, они получали возможность легального пребывания и работы на территории России.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Елена Васильева

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