Водитель «Лексуса» со 139 штрафами за нарушение ПДД сбил 3-летнего ребенка

Появились новые подробности ДТП в Алапаевске, где 28 мая водитель иномарки сбил выбежавшего на дорогу 3-летнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, участник ДТП – 46-летний водитель автомобиля «Lexus LX600», имеющий 28-летний стаж вождения, 139 раз привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД.

«Ребенок находился в сопровождении отца и 6-летней сестры. Отец пояснил, что они стояли на перекрестке улиц Молодости – Отечества, пропускали автомобили, чтобы перейти дорогу, в какой-то момент сын выдернул руку и резко побежал через дорогу. Инспекторами ПДН отец несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за не исполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка», – сообщили в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», накануне об этом инциденте рассказал на пресс-конференции врио главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов. По его словам, за ребенком не уследил отец. «Врачи весь вечер и всю ночь боролись за жизнь ребенка, провели сложнейшую операцию. Сейчас малыша транспортируют в ГКБ № 9, где высококвалифицированные врачи будут бороться за его здоровье», – заявил он.

Алапаевск, Елена Владимирова

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