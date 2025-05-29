Трехлетняя девочка убежала от пьяного папы и попала под машину

В Алапаевске трехлетняя девочка попала под машину из-за невнимательности отца, который гулял с ней, будучи в нетрезвом состоянии.

«Пьяный папа вел своего 3-летнего ребенка, не держа за руку. Возле перекрестка ребенок выбежал на проезжую часть, произошло ДТП. На ребенка совершил наезд водитель джипа. Врачи весь вечер и всю ночь боролись за жизнь малышки, провели сложнейшую операцию. Сейчас ее транспортируют в ГКБ № 9, где высококвалифицированные врачи будут бороться за ее здоровье. А где были вы, родители? Дети сейчас предоставлены сами себе», – заявил на пресс-конференции врио главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

Инспектор напомнил еще о двух трагических случаях последних дней. 23 мая в Березовском водитель грузовика «Мазда Титан» на пешеходном переходе сбил мать с ребенком. 4-летняя девочка-пешеход от полученных травм скончалась, ее 35-летняя мать с травмой головы доставлена в больницу.

26 мая на загородной дороге в Слободо-Туринском районе водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок погиб.

Дмитрий Кузнецов призвал всех участников дорожного движения не быть равнодушными. Необходимо учить своих детей правилам поведения на дороге, а также делать замечания чужим детям, если они нарушают правила.

Алапаевск, Елена Владимирова

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