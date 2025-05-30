Митрополит Екатеринбургский Евгений: мультсериал «Симпсоны» формирует позитивный образ семьи

В России отсутствует привлекательный образ взрослой и счастливой семьи в мультфильмах и массовой культуре, тогда как, например, американский мультсериал «Симпсоны» формирует позитивный образ.

Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, выступая на пленарной сессии международного женского форума «Единство. Согласие. Развитие».

«Американский ситком «Симпсоны» – 36 сезонов, 790 серий, демонстрирует крепкую семью с тремя детьми, что способствует формированию позитивного семейного образа. Российские мультфильмы, такие как «Смешарики» и «Маша и Медведь», не показывают полноценные семейные образы: герои живут поодиночке или не имеют четко выраженной семьи. Исключение – мультсериал «Три кота», где показана многодетная семья, но это редкость и не формирует массового запроса на семейные ценности», – считает владыка Евгений.

По мнению митрополита, отсутствие на экранах примеров крепких и счастливых семей приводит к тому, что дети и взрослые не получают через искусство опыта семейного счастья, если им этого не хватает в реальной жизни.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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