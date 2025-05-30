Не «Симпсонами» едиными. Какие русские мультфильмы рассказывают про многодетных, а какие внезапно про чайлдфри*

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обозначил сегодня тему, которая давно волнует вовлеченных родителей по всей стране: какой контент потребляют их дети, какие ценности и нормы закладывают мультфильмы, которые смотрят с детского сада и дальше. По «Маше и медведю» не проходился только ленивый – психологи давно называют эту ленту деструктивной, не только потому что в кадре никогда нет родителей девочки, но еще и из-за откровенного издевательства маленькой Маши над единственным значимым в ее жизни взрослым.

«Смешариков» критикуют за то, что каждый из героев живет в одиночку (если брать западную кальку, то почти все персонажи – SINK, то есть single income no kids), ну разве кроме Нюши и Бараша, которые робко идут на протяжении десятков серий к тому, чтобы стать парой.

В качестве позитивного примера митрополит Евгений привел «Симпсонов», но так ли все плохо в современной российской мультипликации? Порой кажется, что да. Взять хотя бы ультрапопулярную франшизу про богатырей. Каждый из протагонистов женат – Алеша на Любаве, Илья на Алене, Добрыня на Настасье (у этих даже чуть не случается развод, но все заканчивается миром). Но ни у одной из пар нет детей. Понятно, что когда приходится стоять на страже интересов всего государства, возможно, как-то и не до того, но даже у второстепенных персонажей вроде князевой племянницы Забавы и ее мужа-писаря Елисея нет детей. В одной из последних серий дочка появляется у самого князя Владимира, но приемная. К тому же он не женат, а компанию в досуге ему составляет, в основном, конь Юлий.

Аналогичная история во франшизе об Иване-царевиче и Сером Волке. За шесть полнометражных сезонов, которые выходили в последние 14 лет, у Ивана и Василисы так и не появились дети. Репродуктологи сказали бы, что это тревожный звоночек – и если только пара не убежденные чайлдфри*, им бы посоветовали пройти обследование в межмуниципальном кабинете бесплодного брака.

В общем, все плохо? И да и нет. Мультфильмы, где у главных героев есть родители, братья и сестры, тоже существуют. И это не только «Три кота», про которых говорил митрополит и в которых погодки Карамелька, Коржик и Компот очень удачно дружат не только с соседскими котятами, но и друг с другом.

Есть и другие примеры в российской анимации. Вот «Барбоскины». В этом мультсериале рассказывают про многодетную семью – Дружок, Роза, Гена, Лиза и Малыш, у которых есть мама, папа и даже дедушка. Правда, иногда кажется, что создатели мультфильма приложили усилия, чтобы у смотрящего не возникло желания заводить много детей: щенки постоянно заняты своими делами, каждый погружен в свои занятия, например, с Малышом, который почему-то не ходит в детский сад, не хочет играть никто из старших детей, а бедную Лизу никто не додумался отправить к логопеду, и она отчаянно картавит, явно чувствуя себя не очень по сравнению с красавицей – старшей сестрой Розой. В целом, «Барбоскины», конечно, мультфильм про дружную семью, хоть и не без своих трудностей.

Еще один пример многодетности в мультиках – сериал «Чик-Чирикино». У четы воробьев тоже пятеро: двухлетняя Алина, восьмилетние близнецы Боря и Рома, 13-летний Макс и 16-летняя Василиса. При этом родители птенцов достаточно обеспеченные, когда старая и любимая машина папы разваливается, семья просто едет в салон и покупает новую. Дети в семье достаточно дружные, хоть у подростков Лисы и Макса бывают натянутые отношения, но популярная в школе старшая сестра считает своего брата гением, а тот обращается к ней за советом, когда влюбляется.

Пожалуй, из более-менее популярных мультфильмов, где есть многодетные семьи, эти три – самые показательные. В остальных детей, как правило, меньше. В «Диносити» в семье главных персонажей двое – Рики и его сестра Тира, но дружат они с семейством Цепюров, где есть аж пятеро детей, поэтому мистер Цепюр постоянно и много работает, чтобы прокормить их всех, а мама несколько утомлена ведением домашнего хозяйства. В «Отеле у овечек» тоже двое – семейному бизнесу помогают малышка Бела и ее старший брат Беня, хотя есть и третий детский персонаж, подросток Берти, который приходится кузеном Беле и Бене. Где его родители, впрочем, неизвестно. В «Фиксиках» в семье ДимДимыча он вообще единственный ребенок, впрочем, у самих фиксиков Папуса и Мамуса двое – мальчик Нолик и девочка Симка.

Двое детей и в семье из «Простоквашино» – в новых сериях у дяди Федора появляется сестренка Вера Павловна (хотя папу дяди Федора вообще-то зовут Дмитрием). Депутаты Госдумы попытались оправдать сериал, мол, кот Матроскин и пес Шарик тоже как дети, но все-таки это кот и пес.

И так ли уж категоричен митрополит Евгений, который говорит о том, что на экранах мало примеров крепких и счастливых семей, что приводит к тому, что дети и взрослые не получают через искусство опыта семейного счастья?

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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