Арестована директор Центра по приему экзамена по русскому языку у мигрантов и ее сообщники

Заключены под стражу 6 из 9 участников организованной преступной группы по легализации мигрантов, в том числе – директор Центра по приему у мигрантов экзаменов по русскому языку.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, следствие полагает, что, оставшись на свободе, фигуранты уголовного дела могут каким-либо образом воспрепятствовать расследованию. Арестованы 45-летняя директор центра по сдаче экзаменов, 41-летний лидер шайки – уроженец одной из азиатских республик и еще несколько обвиняемых.

В отношении трех фигурантов в качестве меры пресечения избран домашний арест, поскольку указанные трое обвиняемых признали свою вину и сотрудничают со следствием.

Как уже сообщал «Новый День»,накануне следователи СКР совместно с оперативниками ФСБ и МВД России пресекли деятельность ОПГ по легализации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

Сообщники подыскивали прибывших в Россию иностранцев и обеспечивали их фиктивную регистрацию. Директор Центра по приему экзаменов в нарушение установленного порядка принимала иностранцев на сдачу экзаменов, за деньги предоставляя им заранее через сообщников варианты правильных ответов. Это позволяло мигрантам отвечать на тестовые вопросы без знания даже основ русского языка. Таким образом, они получали возможность легального пребывания и работы на территории России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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