Денис Паслер возглавил свердловских единороссов

Врио губернатора Дениса Паслера выбрали секретарем свердловского отделения партии «Единая Россия».

«Делегаты 43-й конференции избрали меня секретарем Свердловского регионального политсовета «Единой России». Это большое доверие и моя личная ответственность перед членами партии, жителями области и руководством страны», – написал Паслер в своем телеграм-канале.

Напомним, раньше областных единороссов возглавлял теперь уже бывший губернатор Евгений Куйвашев.

В сентябре Денису Паслеру предстоят губернаторские выборы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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