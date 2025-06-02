На Средний Урал придут дожди и грозы

На этой неделе в Свердловской области ожидаются грозы, ливни и заметное похолодание.

По информации Уральского гидрометцентра, сегодня в регионе еще сохранится летняя жара до +29…+31 °C. Однако уже завтра на Средний Урал придет атмосферный фронт, и температура понизится сразу на 8-10 градусов.

В четверг дневная температура опустится ниже +20 °C, дожди станут интенсивнее, но к выходным осадки прекратятся и снова потеплеет.

«Средняя температура июня прогнозируется на 1-1,5° выше климатической нормы (норма +14…+17°). Ожидаемая месячная сумма осадков будет близка к средним многолетним значениям – 62-85 мм, а в горах до 100 мм», – отметила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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