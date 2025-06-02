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Понедельник, 2 июня 2025, 11:21 мск

Новости Екатеринбург

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На Средний Урал надвигается шторм

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 3 июня. На территории региона ожидаются порывы ветра до 24 м/с.

В МЧС рекомендуют во время непогоды не приближаться к неустойчивым рекламным щитам и конструкциям, не искать укрытие от ветра у стен зданий, не парковаться рядом с деревьями и другими конструкциями, закрывать окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.

Как ранее писал «Новый День», с завтрашнего дня на Среднем Урале пройдут ливни и грозы, температура опустится на 8-10 градусов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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