В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя на время мотофестиваля «Движение»

В Екатеринбурге на время фестиваля автомотокультуры «Движение», 7 и 8 июня, не будут продавать алкогольные напитки. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как отметили в мэрии, алкоголь нельзя будет купить в границах улиц Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного, улицы Челюскинцев.

Также в эти дни запретят парковку на улице Горького.

«Службы благоустройства установят контейнеры и мобильные туалеты в местах проведения фестиваля, по его окончании – займутся масштабной уборкой уральской столицы. Центральные локации Екатеринбурга будут патрулировать медики, сотрудники МЧС и правоохранители. Там же появятся мобильные точки питания: фуд-траки, холодильники с мороженым и другие», – поделились в пресс-службе ведомства.

Фестиваль мотокультуры пройдет в городе уже во второй раз. Как ранее писал «Новый День», в этом году в числе хедлайнеров будут «Комната культуры», Найк Борзов, Drummatix, «Шарташ», Gilead, Pine Ridge, The Travelling Orchestra, Blues Doctors и другие музыкальные группы. В прошлом году в мотопараде приняли участие около 2500 мотоциклистов. Кроме уральцев там были гости из Москвы, Новосибирска, Омска, Казани, Челябинска, Тюмени, Кургана, Хабаровска, Читы, Владивостока и многих других городов России. Всего на фестивале было около 80 тысяч человек.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube