Свердловская область попала в «красную зону» по реализации мусорной реформы

Свердловской область оказалась в списке из 40 регионов, которые отстают по срокам создания инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщается на сайте Российского экологического оператора. «За истекшие две недели в рамках постоянного мониторинга, который проводится специалистами Российского экологического оператора и Минприроды России, нарушения дорожной карты были выявлены в Свердловской области», – говорят в РЭО. Кроме Свердловской области, в список отстающих попали Челябинская область, ХМАО и ЯНАО.

Напомним, в Свердловской области проблема строительства мусоросортировочных заводов стоит довольно остро. Так, в течение нескольких лет откладывается строительство большого мусоросортировочного комплекса для нужд Екатеринбурга и городов-спутников. Долгое время власти выбирали площадку, однако после того, как она была утверждена – в Сысертском районе, на сельхозземлях, взбунтовались местные жители, которые регулярно проводят акции против строительства МСК и полигона на этой территории.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube