На полигоне «Северный» горит уже 1500 кв метров

На полигоне твердых бытовых отходов «Северный» продолжается ликвидация пожара. Его площадь составляет сейчас 1500 кв метров. Мусор, как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, горит разрозненными очагами. Ситуация осложняется сильным ветром и жаркой погодой. Очаги горения находится на глубине.
Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС накануне около 15.00 по местному времени. Угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты нет.
На месте работают 16 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники.
Дополнительно задействованы 5 бульдозеров собственника объекта, которые помогают ограничить распространение огня. Ведется засыпка очагов грунтом для прекращения доступа кислорода.
Для контроля за экологической обстановкой специалисты Роспотребнадзора в ближайшее время проведут замеры качества атмосферного воздуха в жилой зоне.
Информация о пострадавших не поступала.
Верхняя Пышма, Елена Васильева
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