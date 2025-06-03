На полигоне «Северный» горит уже 1500 кв метров

На полигоне твердых бытовых отходов «Северный» продолжается ликвидация пожара. Его площадь составляет сейчас 1500 кв метров. Мусор, как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, горит разрозненными очагами. Ситуация осложняется сильным ветром и жаркой погодой. Очаги горения находится на глубине.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС накануне около 15.00 по местному времени. Угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты нет.

На месте работают 16 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники.

Дополнительно задействованы 5 бульдозеров собственника объекта, которые помогают ограничить распространение огня. Ведется засыпка очагов грунтом для прекращения доступа кислорода.

Для контроля за экологической обстановкой специалисты Роспотребнадзора в ближайшее время проведут замеры качества атмосферного воздуха в жилой зоне.

Информация о пострадавших не поступала.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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