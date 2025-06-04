На полигоне «Северный» тлеет 900 кв. метров

На полигоне твердых бытовых отходов «Северный» в Верхней Пышме еще остаются очаги возгорания. В настоящий момент там продолжаются процессы тления на площади 900 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, мусор горит разрозненными очагами на площади 50 квадратных метров. Тушение осложняется из-за сильного ветра и жаркой погоды, кроме того, огонь прячется глубоко внутри.

На месте работают три огнеборца и одна спецмашина. Дополнительно задействованы пять бульдозеров, семь самосвалов, один фронтальный погрузчик и 20 работников полигона, которые помогают остановить распространение огня. Очаги засыпают землей, чтобы перекрыть доступ кислорода. За последние сутки привезли 1800 тонн грунта, всего с начала работ – 3300 тонн.

Угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты нет. Информация о пострадавших не поступала.

Как ранее писал «Новый День», сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС 2 июня около 15:00 по местному времени. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе полигона не выявлено.

Верхняя Пышма, Дарья Деменева

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