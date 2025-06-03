Роспотребнадзор: превышения ПДК в районе возгорания на полигоне нет

Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе полигона под Екатеринбургом, где накануне произошло возгорание, не выявлено. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Пост мониторинга качества воздуха продолжает работать.

Напомним, накануне возгорание локализовали. Ведется работа по ликвидации огня.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube