Роспотребнадзор: превышения ПДК в районе возгорания на полигоне нет

Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе полигона под Екатеринбургом, где накануне произошло возгорание, не выявлено. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Пост мониторинга качества воздуха продолжает работать.
Напомним, накануне возгорание локализовали. Ведется работа по ликвидации огня.
Екатеринбург, Елена Сычева
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