Уральского бизнесмена, устраивавшего махинации с госсубсидиями, осудили и объявили в розыск

В Свердловской области уже несколько лет не утихает скандал вокруг фамилии уральского предпринимателя Дмитрия Лебедя. Уральские СМИ неоднократно писали о случаях, когда Лебедь предлагал бизнесменам брать у государства субсидии, а потом обналичивать их, фактически не выполняя цели субсидирования. В поиске «Яндекса» без труда находится несколько публикаций, посвященных данной схеме.

На днях Ленинский районный суд Екатеринбурга объявил Лебедя в федеральный розыск. Его признали виновным по делу о мошенничестве с грантом на создание импортозамещающей продукции.

Приговором ему назначили 5 лет 5 месяцев колонии общего режима, удовлетворили гражданский иск на 13,5 млн рублей. И в связи с тем, что он не явился на оглашение приговора, Лебедь был объявлен в розыск.

Согласно материалам уголовного дела, в марте 2016 года Лебедь подготовил и направил в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере заявку на получение гранта на реализацию проекта по созданию производства инновационной продукции, содержащую недостоверные сведения. В мае того же года фонд заключил с компанией «Айронкат», руководителем которой Лебедь являлся, договор о предоставлении гранта на создание импортозамещающей высокотехнологичной продукции и перечислил на его счет 15 млн рублей из федерального бюджета.

После этого Лебедь, не намереваясь исполнять условия договора, израсходовал средства, причинив фонду ущерб в размере 15 млн рублей. В его отношении возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Спустя 9 лет суд пришел к выводу, что г-н Лебедь совершил мошенничество, и осудил его на 5 лет и 5 месяцев лишения свободы и обязал возместить ущерб государству.

Решение суда есть, но делу не конец

Однако попадет ли Лебедь в колонию, неизвестно. На оглашение приговора, несмотря на то, что находился по домашним арестом, обвиняемый не явился, а на днях его адвокат подал апелляцию – информация об этом есть на сайте Ленинского суда Екатеринбурга. Где сейчас находится беглый коммерсант – никто не знает.

Как рассказал «Новому Дню» источник в адвокатской среде, неявка обвиняемого на суд – это не такая уж редкость. Теоретически суды должны перед заседаниями с участием фигурантов, находящихся под домашним арестом, запрашивать в структурах ФСИН конвой для их сопровождения. Но на практике этого могут и не делать. Или конвойные, приехав по месту жительства подсудимого, уже не обнаруживают его там. Теперь обязательства по поиску обвиняемого лежат на ФСИН, но как будет выполняться решение суда – большой вопрос.

Пострадавших больше, чем кажется

Отметим, что в Свердловской области до сих пор достаточно людей, которые не удивились исходу дела Лебедева, а также тому, что он проигнорировал явку на итоговое заседание суда. Знают они и об «инновационных методах» ведения бизнеса г-на Лебедя.

Как, в частности, рассказал «Новому Дню» предприниматель Виталий Трухин, бывший владелец металлургического завода им. Бардина (БМЗ) в Сысерти, в 2016 году Лебедь предложил ему вместе «провернуть дело» с получением субсидии: «Дмитрий Лебедь предложил мне поучаствовать в некой инновационной государственной программе на 300 млн рублей. Причем деньги я получил бы независимо от того, делал я что-то или нет. То есть в предложенной им «схеме», где документы готовил какой-то человек, и отчетность тоже, ему нужна была только компания с хорошим именем и оборотами», – сообщил Трухин.

Предприниматель пояснил, что перед этим бывший сотрудник МВД Пядышев и его «коллега» Лебедь с помощью ложной схемы совершили то, что Трухин называет рейдерским захватом принадлежавшего ему имущественного комплекса – завода имени Бардина.

По словам Виталия Трухина, по факту произошедшего с ним он написал заявление в прокуратуру, было возбуждено уголовное дело. Однако до конца оно так и не было доведено. Многочисленные нарушения, совершенные СК при расследовании данного уголовного дела, по словам Трухина, так и не дали свершиться правосудию.

В беседе с корреспондентом «Нового Дня» г-н Трухин заметил, что в действительности такие дела обычно не доходят до суда, не создают судебную практику и, по сути, оставляют преступников на свободе и безнаказанными.

«А безнаказанные преступления влекут за собой увеличение количества преступлений, и, в целом, это очень плохая тенденция для общества. Особенную озабоченность вызывают те случаи, когда эти действия совершаются бывшими сотрудниками правоохранительных органов, которые, зная ситуацию изнутри, разрабатывают такие схемы, что только поверхностно кажутся правомерными, но при пристальном изучении фактов, при должной уголовно-правовой оценке становится очевидно, что это – очень изощренные и тонко продуманные схемы хищения активов у предпринимателей. И мы видим, что сегодня происходит с компаниями, которые так или иначе связаны с имущественным комплексом БМЗ и бывшим сотрудником МВД Александром Пядышевым. Все это подрывает авторитет и доверие к органам власти со стороны предпринимателей», – сообщил Трухин.

Из истории вопроса

О происходившем вокруг БМЗ в свое время активно писали СМИ, эти статьи доступны для прочтения и легко обнаруживаются любой поисковой системой. Из опубликованного следует, что бизнесмен Трухин для организации предпринимательской деятельности на БМЗ привлек вышедшего на пенсию бывшего сотрудника МВД Пядышева А.В. Ему было предложено стать директором и единственным участником нового общества. При этом Трухин сообщил Пядышеву, что он возьмет на себя решение вопроса о приобретении в собственность общества указанных объектов недвижимости. Но Пядышев, по словам Трухина, вместо этого совершил действия, которые Трухин квалифицирует как рейдерский захват, – и сделал это с помощью Дмитрия Лебедя.

Далее последовал шлейф уголовных дел, в том числе с высокопоставленными руководителями СК и прокуратуры, которые, как сообщалось в СМИ, были осуждены по другим делам. Но это была «другая история», а вопрос об имущественном комплексе БМЗ до сих пор открыт.

Лебедь станет «первой ласточкой»?

Уральские юристы отмечают, что в последние три года в стране четко обозначился вектор на внимательное изучение вопросов правомерности права собственности на промышленное наследие СССР, активно проводится процесс реприватизации, пересматриваются решения о переводе в частное пользование заводов и предприятий, проведенном в 90-х годах. Все чаще попадают в суды и дела о «распиле» государственных денег. Поэтому дело г-на Лебедя вполне может стать одной из первых ласточек в вопросе наведения порядка в экономическом блоке страны.

«Новый День» сообщит о развитии событий.

Екатеринбург, Елена Васильева

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