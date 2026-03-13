российское информационное агентство 18+

Пятница, 13 марта 2026, 11:10 мск

За неуплату налогов на 3,5 млн рублей бизнесмена оштрафовали на 200 тысяч

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Айронкат» Дмитрия Лебедя.

Как сообщили в пресс-службе суда, бизнесмен признан виновным в сокрытии в крупном размере денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Как установил суд, с сентября 2023 года недоимка ООО «Айронкат» по налогам, сборам и страховым взносам превысила 3,5 миллиона рублей. Налоговая служба официально уведомляла руководителя о наличии долга, однако Лебедь не стал погашать задолженность.

С февраля 2024 года он организовал схему расчетов с контрагентами в обход расчетного счета своей компании. Должники ООО «Айронкат» по указанию Лебедя перечисляли средства не на счет ООО, а сразу на расчетные счета его кредиторов. В результате эти деньги не поступали в распоряжение фирмы, взыскать с них налоги было невозможно.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело. Дмитрий Лебедь полностью признал свою вину, по его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд согласился с доводами обвинения и назначил Дмитрию Лебедю наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

Как уже сообщал «Новый День», в мае 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Лебедя виновным по делу о мошенничестве с грантом на создание импортозамещающей продукции. Приговором ему назначили 5 лет 5 месяцев колонии общего режима, удовлетворили гражданский иск на 13,5 млн рублей. В июне 2025 года Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и изменил приговор. Суд признал в качестве смягчающего обстоятельства добровольное возмещение Лебедем имущественного вреда, причиненного преступлением, и заменил реальный срок на условный. В удовлетворении гражданского иска было отказано.

Екатеринбург, Елена Владимирова

