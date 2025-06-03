Осуждена тагильчанка, выбросившая новорожденного ребенка на мороз (ФОТО)

В Нижнем Тагиле осуждена 35-летняя местная жительница, которая 4 марта этого года выбросила на улицу своего новорожденного ребенка. Его спас случайный прохожий.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд приговорил женщину к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал с нее в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 750 тыс. рублей.

Напомним, на скамейке во дворе ребенок пролежал до раннего утра, пока мужчина, который пошел на работу, не вышел из подъезда и не обратил внимание на подозрительный сверток. Тагильчанин тут же занес малыша в подъезд и вызвал скорую. Ребенка госпитализировали в палату интенсивной терапии с сильным переохлаждением, впрочем, спустя несколько дней он пошел на поправку, его перевели в отделение новорожденных.

Мать нашли через несколько дней по ДНК-тесту. Оказалось, женщина ранее была судима, кроме того, 7 лет назад ее лишили родительских прав на других пятерых ее детей, еще один ребенок тагильчанки погиб из-за неосторожного обращения матери.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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