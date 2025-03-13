Малышу, брошенному на скамейке, подыщут семью

Новорожденному, которого мать оставила на скамейке в Нижнем Тагиле, будут искать семью. Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Существует определенный регламент, в соответствии с которым в подобных случаях действуют. Сначала, конечно, среди родственников ищут. Если нет, тогда приемная семья. Но в любом случае, все делается в интересах ребенка», – пояснил «Новому Дню» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Мать также госпитализирована, после выписки ей должны избрать меру пресечения. Отметим, что отец ребенка был установлен, с ним провели беседу, однако будет ли он принимать участие в судьбе своего сына и в состоянии ли он это делать, неизвестно.

Напомним, 36-летняя женщина родила ребенка вне медучреждения и спустя несколько часов, глубокой ночью, положила его, завернутого в одеяло, на скамейку возле жилого дома. Там он пролежал до раннего утра, пока мужчина, который пошел на работу, не вышел из подъезда и не обратил внимание на подозрительный сверток. Тагильчанин тут же занес малыша в подъезд и вызвал скорую. Ребенка госпитализировали в палату интенсивной терапии с сильным переохлаждением, впрочем, спустя несколько дней он пошел на поправку, его перевели в отделение новорожденных.

Мать нашли через несколько дней по ДНК-тесту. Оказалось, женщина ранее была судима, кроме того, 7 лет назад ее лишили родительских прав на других пятерых ее детей, еще один ребенок тагильчанки погиб из-за неосторожного обращения матери.

Нижний Тагил, Елена Сычева

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