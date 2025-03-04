В Нижнем Тагиле прохожий нашел на скамейке новорожденного ребенка

ЧП в Нижнем Тагиле: неизвестная родила ребенка, после чего он был оставлен на скамейке у жилого дома.

Как сообщил «Новому Дею» начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, рано утром 4 марта в скорую позвонил мужчина и сообщил, что нашел на улице Красноармейской новорожденного.

«Мужчина в 06.55 выходил из подъезда дома. Свёрток из одеяла, лежавший на скамейке, показался ему подозрительным. Он развернул его и понял, что стал свидетелем происшествия, возможно, криминального характера. Внутри котомки находился мальчик с пуповиной, подававший признаки жизни. Следует отдать должное мужчине, он не прошёл мимо, взял на руки грудничка и занёс его в подъезд, где теплее, после чего вызвал неотложку. Никаких пояснительных записок в свёртке не было. С момента рождения малыша прошло не более суток. В срочном порядке мальчика доставили в реанимационное отделение нижнетагильской детской больницы с диагнозом общее переохлаждение. Сейчас врачи борются за его жизнь, а представители МВД ведут поиски родителей малыша», – отметил полковник Горелых.

По его данным, сотрудники полиции из служб ПДН, уголовного розыска и участковых проводят поквартирный обход близлежащего жилого сектора.

«Сыщики опрашивают граждан с целью найти очевидцев или свидетелей, отрабатывают женские консультации, а также анализируют съёмки с уличных камер видеонаблюдения. По одной из версий новорожденного ребёнка, возможно, оставил на произвол судьбы пока неизвестный мужчина, личность которого полиция сейчас устанавливает. Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах случившегося, прошу оперативно проинформировать дежурную часть по линии 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области 8343-358-71-61», – отметил Валерий Горелых.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство новорождённого).

«По версии следствия, оставив ребёнка в холодное время года, ранним утром, когда вокруг практически не было людей, лицо, которое сделало это, намеревалось лишить новорождённого жизни», – отметили в областном СКР.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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