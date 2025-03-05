Врачи рассказали о состоянии новорожденного, которого нашли в мороз на скамейке

Состояние новорожденного малыша, которого вчера утром нашел тагильчанин на скамейке возле подъезда, стабилизировалось. Ребенка, которому предварительно около 2 суток от роду, переводят в отделение новорожденных и недоношенных детей из палаты интенсивной терапии. Поначалу состояние малыша оценивалось как тяжелое – на морозе ребенок провел около 3 часов, у него было переохлаждение.

Напомним, рано утром 4 марта в скорую позвонил мужчина и сообщил, что нашел на улице Красноармейской новорожденного. «Мужчина в 06:55 выходил из подъезда дома, сверток из одеяла, лежавший на скамейке, показался ему подозрительным. Он развернул его, внутри находился мальчик с пуповиной, подававший признаки жизни. Мужчина взял на руки грудничка и занес его в подъезд, где теплее, после чего вызвал неотложку. Никаких пояснительных записок в свертке не было. Представители МВД ведут поиски родителей малыша», – отметил руководитель пресс-службы областной полиции Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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