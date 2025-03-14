Арестована тагильчанка, оставившая новорожденного ребенка на скамейке (ФОТО)

В Нижнем Тагиле арестована Алена Добрынина, которая оставила на улице своего новорожденного сына.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст.106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов».

Как уже писал «Новый День», 4 марта ребенка, завернутого в одеяло, на скамейке у подъезда нашел мужчина. Он занес сверток в подъезд. Вызвал скорую. Малыш в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, сейчас его состояние стабильно.

Через несколько дней следователи и полицейские нашли мать ребенка. Это местная жительница, 1989 г.р., дорожный рабочий, ранее судимая, в том числе по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» – в 2016, по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» – в 2019 году.

«З марта дома она родила мальчика. Затем несколько часов думала, что с ним делать. После чего, завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. Дама проживает в съемной квартире одна. На учете по беременности не состояла. До этого неоднократно привлекалась полицией к административной ответственности по 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание собственных детей. В мае 2018 года была лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей. Отец новорожденного также представителями МВД установлен и опрошен», – отметил пресс-секретарь ГУ МВД полковник Горелых.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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