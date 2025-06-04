Ушло в суд дело криминального авторитета, обвиняемого в убийстве колдуна (ФОТО)

В Берёзовском прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 59-летнего Андрея Овчинникова, обвиняемого в убийстве знакомого – Алексея Суродеева по прозвищу «Колдун».

По версии следствия, убийство было совершено 4 января 2025 года в поселке Кедровка.

Овчинников нанес знакомому не менее двух проникающих ранений живота с повреждением тонкой кишки, с развитием гемоперитонеума (внутрибрюшного кровотечения), постгемморрагической анемии тяжелой степени (снижение концентрации гемоглобина в крови), развитием полиорганной недостаточности (нарушение функций двух и более органов), которые привели к смерти потерпевшего, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Вину в совершении убийства Овчинников не признал.

В прокуратуре добавили, что сейчас в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга находится уголовное дело в отношении Овчинникова, по которому он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 33, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (организация похищения человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов).

Берёзовский, Елена Владимирова

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