Строители на 2,5 месяца закроют улицу Комсомольскую

Специалисты ООО «АльмакорГруп» закроют улицу Комсомольскую с 16 июня по 31 августа на участке от улицы Библиотечной до здания № 80 по Комсомольской.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, ограничение движения необходимо для строительства транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Малышева, Егоршинскому подходу, Сибирскому тракту.

Схема движения общественного транспорта не изменится.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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