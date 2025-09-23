Дорожные строители продлили закрытие улицы Комсомольской до 1 ноября

Специалисты ООО «АльмакорГруп» продлили до 1 ноября срок закрытия движения по улице Комсомольской от Библиотечной до здания № 80 на улице Комсомольской.

Объезд для автомобильного транспорта организован по улице Малышева – Егоршинскому подходу – улице Комсомольской; в обратном направлении – по Дублеру Сибирского тракта – улицам Малышева – Мира/Библиотечной.

Автобусы № 054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)», № 54 «Синие Камни – Краснолесье» направлены в обоих направлениях по улицам: Хрустальная – Анны Бычковой – Комсомольская – Егоршинский подход – Владимира Высоцкого – Малышева – Мира (обратно Гагарина) – проспект Ленина – далее по маршрутам.

Напомним, перекрытие связано с проведением работ по строительству транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Ранее планировалось, что закрытый участок откроют 31 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

