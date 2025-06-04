Ученый из УрО РАН рассказал, почему лоси могли прийти в Екатеринбург

Ситуации с заходом в города диких животных, в том числе лосей, становятся все менее редкими. В то же время это может быть проблемой – многие животные переносят опасные болезни, а лоси опасны просто в силу своих размеров. Об этом заявил «Новому Дню» д.б.н. Николай Корытин, заведующий лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН. По его мнению, сегодняшние лосята могли зайти в город из любопытства.

«В соцсетях этих лосей называют лосятами, надо уточнить, что это не лосята нынешнего года рождения, а более взрослые молодые звери. По фото или видео сказать точнее трудно, сколько лет, надо наяву видеть. Молодые звери у многих видов животных более любопытны, как и все подростки, и менее осторожны, чем взрослые. Это же можно сказать и про зашедших в город сегодня молодых лосей. Скорее всего, они забрели где-то на окраине, а потом их что-то напугало и отрезало путь обратно в лес», – считает эксперт.

В целом ситуация с заходом диких животных в города в последние десятилетия становится достаточно обычной, и не только на Урале, а во всем мире.

«Более мелкие звери, например, лисицы, уже вполне освоились в урбанизированной среде и выводят здесь потомство. В целом ситуация становится все более и более актуальной, поскольку многие виды диких животных являются переносчиками опасных для человека болезней, а такие крупные, как лось, могут легко причинить увечье человеку. Следует, наверное, напомнить, что к таким крупным зверям приближаться опасно и делать этого нельзя. Надо отдать должное и высказать благодарность специальным службам, специалистам которых удалось обездвижить и фактически спасти второго молодого лося», – резюмировал ученый.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня рано утром в центре Екатеринбурга появились два лося-подростка. Один, к сожалению, погиб – упал с моста и разбился. Второму повезло больше – специалисты поймали его и отвезли в лес.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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