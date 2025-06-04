Забежавшего в Екатеринбург молодого лося вернули в лес

Лосенка-подростка, который сегодня рано утром со своим сородичем забежал в центр Екатеринбурга, вернули в естественную среду обитания.

Как рассказал в телеграм-канале первый замгубернатора Алексей Шмыков, на помощь животному пришли сотрудники региональных департаментов по охране животного мира и ветеринарии, а также Екатеринбургского зоопарка. Они усыпили лося при помощи щадящих препаратов, убедились, что животное не получило серьезных травм, и отвезли его в лес.

«Лося выпустили в районе Верхней Пышмы, где представители местного охотобщества будут наблюдать за тем, чтобы у него всё было хорошо. Отмечу, что это хоть и юное – возрастом чуть больше года – но уже полностью самостоятельное животное, не нуждающееся в опеке и поддержке родителей. Благодарю всех, кто не остался в стороне и помог лосю-подростку вернуться в лес!», – написал чиновник.

Как уже писал «Новый День», судьба второго лосенка сложилась трагически – он убегал от поезда, упал с железнодорожного моста на улице Восточной и погиб.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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