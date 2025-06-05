Поехавшие отдыхать в Анапу школьники отравились в поезде

Восемь детей из числа тех, кто поехал в Анапу на «Поезде здоровья», в дороге почувствовали себя плохо, у них появились симптомы кишечной инфекции.

Как сообщили в ДИПе, вероятно, причиной отравления стала еда, которую ребята взяли с собой из дома: питание во всем поезде организовано централизованно из вагона-ресторана, и у остальных детей признаков инфекции нет. Восемь школьников были сняты с поезда, их разместили в стационаре на территории Воронежской области. Всем детям оказана медицинская помощь. На данный момент у ребят признаки заболевания отсутствуют.

Остальные дети, которые находились в вагоне, продолжают путь в Анапу, клинических проявлений у них нет, настроение хорошее.

Представители минздрава Свердловской области находятся в постоянном контакте с медиками в поезде. После прибытия в Анапу дети из этого вагона на несколько дней будут размещены в изоляторе лагеря «Жемчужина» в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Дети из других вагонов будут отдыхать, как и планировалось, без ограничений.

Оперштаб на связи с родителями заболевших детей. Все родители высказали пожелание, чтобы их дети продолжили отдых. После выписки ребята будут доставлены в лагерь силами оператора-перевозчика.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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