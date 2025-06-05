После отравления детей в «Поезде здоровья» возбуждено уголовное дело

После снятия с поезда Екатеринбург – Анапа заболевших детей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«Следователем Западного МСУТ СК России проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего», – заявили в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», вчера вечером 8 детей из числа тех, кто поехал в Анапу на «Поезде здоровья», в дороге почувствовали себя плохо, у них появились симптомы кишечной инфекции. По предварительной информации, вероятно, причиной отравления стала еда, которую ребята взяли с собой из дома: питание во всем поезде организовано централизованно из вагона-ресторана, и у остальных детей признаков инфекции нет.

Восемь школьников были сняты с поезда, их разместили в стационаре на территории Воронежской области. Всем детям оказана медицинская помощь. Сейчас им уже лучше. После выписки они по решению родителей все-таки поедут в Анапу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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