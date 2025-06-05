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Четверг, 5 июня 2025, 09:44 мск

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СМИ: в редакции «Ура.ру» проходят обыски

В екатеринбургской редакции информагентства «Ура.ру» сегодня проходят обыски.

По данным источников «ТАСС» в правоохранительных органах, задержаны двое сотрудников издания, в том числе редактор Денис Аллаяров.

Следственные действия могут быть связаны с финансированием Ura.ru в 2020 году иностранным агентом профсоюзом «Альянс врачей»* рассказал источник агентства 66.ru в силовых структурах.

По сообщениям СМИ, в здание, где расположена редакция, никого не впускают и никого не выпускают.

* «Альянс врачей» – НКО, внесенная в реестр иноагентов

Екатеринбург, Елена Владимирова

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