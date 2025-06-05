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Четверг, 5 июня 2025, 10:37 мск

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Редакция Ura.ru сделала заявление об обысках

Редакция Ura.ru подтвердила, что у них проходят обыски, через сообщение в своем телеграм-канале.

«Сегодня в редакции URA.RU в Екатеринбурге проходит обыск. Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции.

Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Журналисты редакции читают публикации в разных telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет», – заявляют в редакции.

Также журналисты сообщают, что у себя дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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