Редактору «Ура.ру» предъявили обвинение в даче взятки

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения редактору информагенства Ura.ru Денису Аллаярову.

Как сообщили в пресс-службе суда, органами предварительного расследования Аллаяров обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие».

Наказание по этой статье – штраф в размере до 1,5 млн рублей, или в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки, или лишение свободы на срок до 8 лет.

Кроме того, сегодня изберут меру пресечения начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по г.Екатеринбурга Андрею Карпову. Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ – получение взятки и превышение должностных полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», 5 июня с утра в редакции «Ура.ру» проходили обыски. Также журналисты сообщали, что у себя дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров. Позже адвокат Георгий Краснов сообщил, что редактор имеет статус свидетеля и отпущен из СУ СКР.

Поздно вечером появились сообщения о том, что Аллаяров задержан повторно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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