Экс-редактора «Ура.ру» приговорили к 5 годам лишения свободы

Бывшего редактора «Ура.ру» Дениса Аллаярова признали виновным в даче взятки должностному лицу и приговорили к 5 годам колонии общего режима и 1,2 млн рублей штрафа.

Как уже писал «Новый День», в 2025 году в отношении регионального редактора портала «Ура.ру» Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие». Журналист давал деньги за оперативные сводки своему дяде, начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, в общей сложности он перевел 120 тысяч рублей. Карпов признал свою вину и получил мягкий приговор – 4 года условно. Аллаяров находился в СИЗО 10 месяцев. 20 апреля прокурор запросил для Дениса Аллаярова 5 лет колонии, штраф в размере 1,2 млн рублей и запрет на работу журналистом в течение 5 лет.

Недавно Денис Аллаяров признал свою вину в даче взятки дяде-полицейскому за оперативные сводки. «Переводя Карпову деньги, я не придавал этому значения, относился легкомысленно. Относился как к простой работе с анонимным источником, который оказался моим родственником», – сказал Аллаяров.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

